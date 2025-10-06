پخش زنده
کشتی فرنگی قم امسال با نام تیم استقلال در لیگ برتر باشگاههای کشور حضور خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور قرعهکشی شد و کشتی قم با نام تیم استقلال در گروه A قرار گرفت و با تیمهای رعد پدافند ارتش و شهرداری مسجد سلیمان همگروه شد.
در گروه B این رقابتها هم تیمهای نفت و گاز زاگرسجنوبی، سینا صنعت ایذه و دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند.
شنیده میشود، روح الله میکائیلی مربی نام آشنای کشتی فرنگی قم قرار است نماینده قم را در لیگ برتر هدایت کند.
پارسال تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد اسلامی به نمایندگی از کشتی فرنگی قم در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور حاضر بود.