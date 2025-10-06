سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اروپایی‌ها نتوانستند خود را به عنوان طرف مذاکراتی، بالغ و صاحب اراده نشان دهند بنابراین از این پس، شرایط متفاوت خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری، رویکرد سه کشور اروپایی را در اسنپ بک، غیرمسئولانه و مخرب دانست و افزود: سه کشور اروپایی از این ساز و کار؛ سوءاستفاده کردند و شروطی که تعیین کردند؛ غیرمنطقی بود.

وی اضافه کرد: تفاهمی که با گروسی برای همکاری با آژانس حاصل شد، مورد رضایت آژانس قرار گرفت و حتی کشور‌های اروپایی از آن استقبال کردند، اما بعد به نوعی همان را رد و شرطی غیرمنطقی تعیین کردند این شرط که ایران وارد گفت‌و‌گو با آمریکا شود.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت: اروپایی‌ها ثابت کردند که دیپلماسی به شکل گذشته، ثمربخش نیست.

برنامه‌ای برای مذاکره نداریم

سخنگوی وزارت خارجه گفت: برنامه‌ای برای مذاکره نداریم و بر بررسی آثار و تبعات ناشی از اقدام سه کشور اروپایی متمرکز هستیم.

آقای بقائی در نشست خبری افزود: هروقت احساس کنیم دیپلماسی می‌تواند موثر باشد طبق منافع ملی، عمل خواهیم کرد.

وی همچنین درباره اظهارات اخیر گروسی در سلب مسئولیت آژانس از حمله نظامی به ایران گفت: ما، رژیم صهیونسیتی و آمریکا را مقصر تجاوز نظامی به کشورمان می‌دانیم، اما گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بهانه‌ای برای سوء استفاده آنها فراهم کرد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: نکته گروسی مبنی بر این که گزارش‌های آژانس، هیچ گزاره‌ای مبنی بر تخطی ایران از برنامه‌های صلح آمیز، ارائه نکرده، نکته درستی است از این رو آژانس باید هرگونه تعرض به تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم می‌کرد. آژانس باید از هرگونه جهت گیری سیاسی، خوددداری کند.

آقای بقائی خاطرنشان کرد: مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نباید به دیگر طرف ها، اجازه سوء استفاده دهند.

وی همچنین درباره تهدید ترامپ علیه کشورمان تصریح کرد: اذعان به اقدام مجرمانه در حمله به ایران، هیچ اعتباری برای آمریکا ندارد و تاکیدی بر قانون شکنی این کشور است. برنامه هسته‌ای ایران، صلح آمیز و اقدام آمریکا، نقص قوانین بین‌المللی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اقدام سه کشور اروپایی از نظر ۶ عضو شورای امنیت، غیرموجه بود و حتی رئیس شورای امنیت هم به آن، رای ممتنع داد. این شکاف، بیانگر نادرست بودن اقدام اروپایی هاست.

آقای بقائی یادآور شد: کافی است به عملکرد اروپایی‌ها از سال ۲۰۱۵ نگاهی بیندازیم تا متوجه قصور جدی آنان در عمل به تعهداتشان شویم.

وی تاکید کرد: اروپایی‌ها صلاحیت استفاده از سازوکار اسنپ یک را نداشتند و ایران از هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اقدام غیرقانونی، فروگذار نخواهد کرد.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی همچنین گفت: دو تبعه فرانسوی که در ایران بازداشت شدند اتهام‌های مشخصی دارند، اما بازداشت خانم مهدیه اسفندیاری غیرقانونی بوده و وزارت امور خارجه پیگیر حقوق این شهروند کشورمان است.

آقای بقائی افزود: ده روز پیش، سفیر کشورمان برای چندمین بار با خانم اسفندیاری، دیدار داشته و پرونده وی در مرحله تحقیقات است.

وی گفت: موضوع آزادی دو تبعه فرانسوی را برای تسهیل شرایط در مراجع ذیربط در حال بررسی است.

بازداشت فعالان کاروان پایداری، اقدامی تروریستی است

سخنگوی وزارت امور خارجه، بازداشت حدود ۵۰۰ نفر از فعالان کاروان پایداری را از جانب صهیونیست ها، اقدامی تروریستی دانست و آن را محکوم کرد.

آقای بقایی در نشست خبری گفت: در دو هفته اخیر، تحولات مهمی اتفاق افتاده که مهمترین آن، ادامه نسل کشی در غزه است و این خلاف ادعا‌هایی است که درباره برقراری صلح مطرح می‌شود.

وی افزود: سلاح گرم، قحطی و گرسنگی همچنان جان فلسطینی‌ها را می‌گیرد و نهاد‌های بین‌المللی به علت حمایت آمریکا از رژیم صهیونسیتی از هرگونه اقدام حداقلی برای کمک به مردم غزه، بازمانده‌اند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین رویکرد سه کشور اروپایی را در موضوع هسته‌ای ایران، غیر مسوولانه و مخرب دانست و اظهار داشت: مسیر دیپلماسی هرگز بسته نمی‌شود، اما اروپایی‌ها ثابت کردند دیپلماسی به این شکل، امکان پذیر نیست.

آقای بقائی افزود: در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، نشستی با دبیرکل سازمان ملل برگزار شد و به تفصیل، دلایل خود را برای غیرقانونی بودن بازگشت تحریم ها، تبیین کردیم.

وی گفت: دو عضو دائم شورای امنیت، دستکم دوبار با بازگشت تحریم‌ها مخالفت کردند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: باوجود اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم ها، مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ باید در ۲۶ مهر به اتمام برسد و موضوع تحریم‌ها از دستور کار، خارج شود.

آقای بقائی، اقدام اروپایی‌ها را لجاجت آمیز و در چارچوب منافع آمریکا دانست و هشدار داد: این اقدام از منظر حقوقی هم باعث آشفتگی در شورای امنیت شده است.

وی تاکید کرد: اقدام دبیرخانه شورای امنیت درباره صدور تحریم‌ها هم وجاهت قانونی ندارد و ما اعتراض خود را به آن اعلام کردیم.