به‌مناسبت هفته نیروی انتظامی مسئولان شهرستان خوی با خانواده‌های شهید حسین گرگ‌بیگلو دانشیار و شهید مجید پوررستم دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛به‌مناسبت هفته نیروی انتظامی، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی و جمعی از فرماندهان نظامی، انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی با خانواده‌های شهید حسین گرگ‌بیگلو دانشیار و شهید مجید پوررستم دیدار کردند.

در این دیدار، بر تداوم راه شهیدان و ضرورت پاسداشت ایثار و فداکاری نیرو‌های جان‌برکف انتظامی تأکید شد.

شهید حسین گرگ‌بیگلو (دانشیار) از پرسنل نیروی انتظامی بود که در سال ۱۳۶۳ در شهرستان نقده به‌دست گروهک‌های ضدانقلاب کومله و دمکرات ترور شد. همچنین شهید مجید پوررستم از نیرو‌های مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی بود که در شهرستان ارومیه به‌دست همان گروهک‌ها به شهادت رسید.

حاضران در این دیدار ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای امنیت، از صبر و پایداری خانواده‌های آنان قدردانی کردند.