به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس گفت: کارشناسان پایش این اداره با همراهی کارشناسان آزمایشگاه معتمد از واحد‌های آجرپزی، آسفالت، فرآورده‌های گوشتی و کشتارگاه طیور شهرستان سلماس نمونه‌برداری کردند.

فهیمه قمری افزود: صاحبان صنایع ملزم به ارائه گزارش خوداظهاری توسط آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست می‌باشند. در صورتی‌که نتایج حاصل از نمونه‌برداری‌ها مطابق با استاندارد‌های زیست‌محیطی نباشد، اخطاریه‌ای جهت رفع آلایندگی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌شود