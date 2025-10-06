پخش زنده
همزمان با هفته دامپزشکی خدمات واکسیناسیون، سمپاشی و معاینه رایگان دامها در دهستان دربید انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته دامپزشکی، دومین اردوی جهادی دامپزشکی استان در دهستان دربید برگزار شد.
مدیرکل دامپزشکی استان یزد با تبریک روز ملی دامپزشکی گفت: اردوهای جهادی دامپزشکی در راستای سیاستهای قرارگاه محرومیتزدایی و با هدف خدمترسانی به دامداران مناطق کمبرخوردار برگزار میشود.
فاتحی افزود: در این اردوها خدماتی مانند واکسیناسیون، سمپاشی و معاینه رایگان دامها ارائه میشود که نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریهای باکتریایی، ویروسی و انگلی دارد.
مدیر کل دامپزشکی استان ادامه داد: در این اردوی جهادی که با همکاری اداره کل دامپزشکی استان یزد و شبکه دامپزشکی شهرستان زارچ برگزار شد، بیش از چهار هزار رأس دام سبک تحت معاینه و خدمات دامپزشکی قرار گرفتند.
فرماندار زارچ ضمن تبریک هفته دامپزشکی گفت: دامپزشکان نقش مهمی در حفظ سلامت دام و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام دارند و تلاشهای آنها شایسته تقدیر است.
پرویزی افزود: با هماهنگیهای انجامشده، علاوه بر دو اردوی برگزارشده تاکنون، تا پایان سال یک اردوی جهادی دیگر نیز در شهرستان برگزار خواهد شد تا تمامی دامهای سبک و سنگین شهرستان تحت پایش و مراقبت قرار گیرند.