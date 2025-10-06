پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط با عباسنژاد، رئیس حوزه قضایی این شهرستان، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛وحید کاظمی افزود: این دیدار با هدف بررسی و رفع مشکلات زیستمحیطی شهرستان شوط برگزار شد.
در جریان گفتوگو، طرفین درباره موضوعاتی همچون مدیریت پسماند، حفاظت از زیستگاهها، مقابله با تخریب محیط زیست و تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت تبادل نظر کردند.
کاظمی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی زیستمحیطی این شهرستان، از همکاریهای مؤثر دستگاه قضایی در حمایت از برنامههای حفاظت محیط زیست و همراهی با این اداره قدردانی کرد.
وی افزود: این همکاریها نقش مهمی در تحقق اهداف زیستمحیطی و برخورد با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز داشته است.
عباسنژاد، رئیس حوزه قضایی شوط نیز ضمن ابراز آمادگی برای تداوم همکاری و پیگیری مسائل زیستمحیطی، بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی و تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد.