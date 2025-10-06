پخش زنده
۱۵ کودک نیازمند با مشکلات لوزه در بیمارستان بزرگ دزفول تحت عمل جراحی رایگان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در این طرح جهادی، پس از بیمار یابی و ویزیت حدود ۱۰۰ بیمار توسط متخصصان گوش و حلق و بینی دانشگاه (خانم دکتر عبدالله پور، اقایان دکتر خادمعلی و پورخسروی)، ۱۵ کودک تحت عمل جراحی رایگان لوزه (تانسیلکتومی) قرار گرفت.
لیرضا خسروپناه با بیان اینکه عمل لوزه معمولاً در مواردی انجام میشود که لوزهها مشکلاتی ایجاد میکنند یا به طور مداوم دچار عفونت و التهاب و کاهش شنوایی میشوند افزود: هدف از اجرای این برنامه ها، کاهش آلام و کمک به هزینههای درمان خانوادههای نیازمندی است که بدلیل مشکلات اقتصادی و مالی از عهده درمان بیماران بر نیامده و در ادامه با عوارض جبران ناپذیری مواجه میشوند.
وی ادامه داد: این برنامه با همکاری قرارگاه جهادی نسل سومی دانشگاه شهید بهشتی تهران و تیم اتاق عمل بیمارستان بزرگ دزفول و با حضور دکتر فرشید آچاک متخصص گوش، حلق، بینی از تهران انجام شد.