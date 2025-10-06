به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا خسروپناه با اشاره به انجام ۵۵ آندوسکپی و کولونوسکپی رایگان برای بیماران نیازمند و محروم دزفول گفت: برنامه جمعه‌های مهربانی با حضور دکتر فاطمه زالی، فوق تخصص گوارش و کبد از تهران برگزار شد، بیمارانی که از قبل توسط متخصص داخلی ویزیت شده و برای ادامه درمانشان نیاز به آندوسکپی و کولونوسکپی تشخیص داده شده بود، تحت عمل قرار گرفتند که برای ۸ بیمار کار برداشت پولیپ صورت گرفته و نمونه‌ها جهت پاتولوژی به آرمایشگاه ارسال شد.

وی ضمن قدردانی از استقبال و مشارکت فعال کادر درمان و پزشکان خیّر و نوع دوست دزفول در برنامه‌های جهادی و خیریه افزود: به مدد الهی، خدمات قرارگاه جهادی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به اقشار محروم و کم برخوردار با شعار "خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت" با قوت ادامه خواهد داشت و در این مسیر دست همه کسانی را که آماده مشارکت در این امر خداپسندانه باشند به گرمی می‌فشاریم.