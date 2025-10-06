به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مختار خانی با اشاره به اینکه این پایش در قالب گشت مشترک ستاد معاینه فنی نسیم با حضور نمایندگان این اداره، پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری انجام شد، اظهار داشت: نظارت دقیق بر عملکرد این مراکز در مواردی، چون صحت عملکرد تجهیزات، فرآیند پذیرش و ترخیص خودروها، کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها و وضعیت فیزیکی مراکز صورت گرفت تا از انطباق عملکرد آنها با استاندارد‌های زیست‌محیطی و ایمنی حمل‌ونقل اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: در راستای حفظ سلامت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، در زمان بازدید ضمن حضور تعدادی خودرو به منظور انجام معاینه فنی، بر روش پذیرش و ترخیص خودرو‌ها نیز نظارت شد.

مختار خانی با تأکید بر نقش کلیدی مراکز معاینه فنی در کنترل آلودگی هوا و سلامت عمومی، گفت: این مراکز به‌صورت دوره‌ای توسط کارشناسان اداره و یا در قالب گشت مشترک پایش می‌شوند تا هرگونه نقص در سیستم‌های اندازه‌گیری و فرآیند‌های اجرایی به‌سرعت شناسایی و اصلاح شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پایان با قدردانی از همکاری مراکز و کارکنان واحد‌های مربوطه، این پایش‌ها را ابزاری برای ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از محیط زیست شهرستان ارومیه دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهماهنگی یا نقص در مراکز معاینه فنی خودرو، موضوع را به اطلاع مسئولان مربوطه برسانند.