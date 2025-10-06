نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: اگر دشمن بار دیگر مرتکب اشتباهی شود، باید در انتظار پاسخی کوبنده، قاطع و محکم‌تر از گذشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در صبحگاه نظامی نیرو‌های انتظامی استان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه که موجب انسجام، اتحاد و همدلی مردم شد، افزود: در آن دوران که هدف، حفظ آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در برابر تجاوزگری‌های دشمنان بود مردم همانند گذشته شاهد ایثارگری و فداکاری نیرو‌های نظامی و انتظامی بودند.

او تأکید کرد: امروز نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند و همان گونه که به دشمنان در جنگ ۱۲ روزه جواب دندانشکنی دادند اجازه شرارت دیگری به دشمنان نخواهند داد و در صورت تکرار اشتباهات گذشته، جواب محکم و کوبنده‌تر دریافت خواهند داد.

استاندار همدان هم در این مراسم با اشاره به اینکه امنیت، ضروری‌ترین نیاز اساسی یک جامعه است، گفت: توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای در بستر امنیت محقق می‌شود که امروز نیرو‌های نظامی با ایستادگی و تحمل شرایط سخت در مرز‌ها و مناطق صعب العبور مقتدرانه از امنیت کشور دفاع می‌کنند.

حمید ملانوری شمسی افزود: استان همدان در جنگ ۱۲ روزه ۱۰ شهید از نیرو‌های نظامی را تقدیم انقلاب اسلامی کرد که این شهدا برگ زرینی بر افتخارات استان در دفاع از کشور در برابر متجاوزان و دشمنان هستند.

او همچنین با اشاره به جایگاه کشور ایران در تصمیم گیری‌های منطقه‌ای تصریح کرد: با توجه به تحریم و تهدید‌های دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور با ایثار و فداکاری رزمندگان امنیت خود را حفظ کرده و نه تنها اجازه توطئه افکنی به دشمنان نداده بلکه در تصمیم گیری‌های منطقه نقش اساسی دارد.

سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان نیز شعار امسال هفته انتظامی امسال را «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» عنوان و تأکید کرد: در جنگ دوازده روزه مردم بیش از هر زمانی با پلیس همراهی و همکاری کردند که در همین زمینه، تماس‌های مردمی پلیس ۱۱۰ از چهار هزار تماس روزانه به ۲۵ هزار تماس در روز افزایش یافت.

در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و سربازان نمونه انتظامی استان با اهدا هدایایی تجلیل شد.