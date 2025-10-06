پخش زنده
معاون دادستان مرکز خوزستان از اجرای قاطع و مستمر طرح جمعآوری سلاح و مهمات غیرمجاز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فاخر باوی گفت: وجود سلاحهای غیرمجاز تهدیدی جدی برای امنیت عمومی و آرامش جامعه است و قاچاق یا نگهداری این سلاحها زمینه افزایش خشونت و ناامنی را در سطح استان فراهم میکند.
او با تأکید بر اینکه طرح جمعآوری سلاحهای غیرمجاز باید با جدیت و استمرار دنبال شود افزود: نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات نهتنها بستر بروز درگیریهای مسلحانه و نزاعهای خانوادگی را فراهم میکند بلکه احساس بیثباتی را در میان شهروندان افزایش میدهد؛ ازاینرو، برخورد با متخلفان در این زمینه وظیفهای قانونی و غیرقابل اغماض است.
معاون دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در اجرای این طرح، نقش مهمی در تسریع تحقق اهداف امنیتی استان دارد و شناسایی دقیق مناطق هدف و نقاط بحرانی در دستور کار تیمهای عملیاتی قرار گرفته است.
باوی گفت: اجرای این طرح تنها اقدامی امنیتی نیست بلکه گامی مؤثر در حفظ ثبات اجتماعی، کاهش جرایم خشن و ارتقای احساس امنیت در میان خانوادهها است و تحقق آن نیازمند همکاری همه نهادها و اقشار مردم خواهد بود.