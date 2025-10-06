به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز دوشنبه ۱۴ و فردا سه شنبه ۱۵ مهر در ساعات بعد از ظهر و شب، افزایش ابر و در شهر‌های غربی استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

تاکامی افزود: روز چهارشنبه ۱۶ مهر افزایش نسبی دما را در استان داریم، اما روز پنجشنبه ۱۷ مهر افزایش محسوس دمای هوا برای استان پیش بینی می‌شود و روز جمعه ۱۸ مهر هم گرمای هوا در استان تداوم دارد.

وی تصریح کرد: از روز جمعه افزایش ابر و بارش‌های پراکنده از سمت غرب استان آغاز می‌شود و روز شنبه هم بارش‌هایی را در نواحی ساحلی و جلگه‌ای استان پیش‌بینی می‌کنیم ضمن اینکه برای روز شنبه دمای هوا کاهشی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: دریا در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

به گفته تاکامی دیروز بندر امیرآباد با بیشینه دمای ۲۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان و صبح امروز بلده با کمینه دمای ۵ درجه بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان بودند. دمای هوای ساری هم در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ تا ۲۴ درجه در نوسان بود.