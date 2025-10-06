برنامه «مثبت آموزش» با نگاهی متفاوت به جذابیت‌های شغل معلمی می‌پردازد و مجموعه پویا نمایی «آنی و مانی» بامحتوای آموزشی نیز از شبکه پویا به نمایش در می‌آید.

برنامه های «مثبت آموزش» و پویا نمایی «آنی و مانی» از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» این بار با نگاهی متفاوت به جذابیت‌های شغل معلمی و معرفی رشته طراحی دوخت و لباس در هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای، تلاش دارد نسل جدید را با چشم‌انداز‌های الهام‌بخش آموزش آشنا کند.

برنامه «مثبت آموزش» در تازه‌ترین قسمت خود روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

در این قسمت، کبری اصل فلاح و اشکان تفنگ‌سازان به‌عنوان مجریان برنامه میزبان ابوالفضل رستم‌خانی، دبیر علوم تجربی و زهرا شفیعی، کارشناس رشته طراحی دوخت و لباس خواهند بود.

در این ویژه‌ برنامه، به بررسی اهمیت و جذابیت‌های حرفه معلمی از زبان یک دبیر باتجربه پرداخته خواهد شد و هم‌چنین رشته طراحی دوخت و لباس در هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای به دانش‌آموزان معرفی می‌شود تا انتخاب آگاهانه‌تری برای آینده شغلی خود داشته باشند.

پویانمایی «آنی و مانی» از شبکه کودک

مجموعه «آنی و مانی» به تهیه کنندگی محمد مهدی نخعی راد و کارگردانی محمد علی بصیری نیک، هر روز ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۲:۳۰ از شبکه پویا به نمایش در می‌آید.

«آنی و مانی» عنوان مجموعه‌ای از گروه برنامه سازی مرکز پویانمایی صبا است که در راستای تکریم خانواده و جایگاه خانواده در آموزش و تربیت فرزندان به تولید رسیده است.

این مجموعه به همت گروه خردسال پویانمایی صبا می‌کوشد تا با روایت‌های هدفمند، کاربردی و به دور از هر گونه انتقاد رفتاری، به نوبه خود سهم موثری در ارائه آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی و رفتاری داشته باشد.

محتوای مجموعه «آنی و مانی» بر پایه مقوله ارزشمند خانواده و تعامل افراد خانواده با یکدیگر و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند شکل گرفته است در همین راستا ظرفیت ویژه‌ای برای داستان گویی در این پویانمایی، برای تیم تولید کننده ایجاد شده است تا بتوانند از یک زندگی روزمره برای کودکان، داستان‌های جذاب را استخراج کرده و به تصویر بکشد.

داستان‌هایی که در بطن یک خانواده مشهود است.

تا به حال ۶۵ قسمت از این مجموعه با محتوای آموزشی تهیه و تولید شده است.