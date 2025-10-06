خانه تاریخی کرباسی‌ها در آران و بیدگل استان اصفهان در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی ثبت شد.

ثبت خانه کرباسی‌ها در آران و بیدگل در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ثبت خانه تاریخی «کرباسی‌ها» در شهرستان آران و بیدگل اصفهان را در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی به استاندار اصفهان ابلاغ کرد.

این اثر ارزشمند در آران و بیدگل با شماره ۴۸۶ در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی به ثبت رسیده است.

این اقدام ملی به منظور اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور (مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی)، بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور (مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۱۵ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی (مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) است که بر اساس این قوانین، آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور باید در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط ثبت شوند.

در این ابلاغیه تأکید شده است که اثر ثبت شده از این پس تحت حفاظت و نظارت کامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.

هرگونه دخل و تصرف، توسعه، مرمت و یا بازسازی در این اثر صرفاً با تأیید و نظارت مستقیم این وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود. این تدبیر برای تضمین حفظ اصالت و ارزش‌های تاریخی خانه کرباسی‌ها انجام شده است.