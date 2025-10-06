شهردار بردسکن گفت: این دوره به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر، با اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در نقاط مختلف شهر آغاز شده است و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

محمدحسین مدیح افزود: با هدف ایجاد فضای جشن و نشاط اجتماعی، اجرای برنامه‌های متنوع با حضور هنرمندان کشوری و شهرستانی، اکران فیلم‌های سینمایی، برگزاری مسابقات فرهنگی و افتتاح طرح‌های عمرانی و نمایشگاه‌های صنایع دستی در سطح شهر از بخش‌های این برنامه است.

وی ادامه داد: عطر‌افشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و امام جمعه، همایش معتمدین مساجد، نورپردازی و آذین‌بندی سطح شهر، نصب المان‌های ویژه روز بردسکن و نظافت عمومی شهر از دیگر اقدامات فرهنگی و اجتماعی این هفته است.

وی از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته، به برگزاری جشن‌های شبانه در شمال و جنوب شهر به مدت چهار شب، تخفیف ۴۰ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی، تخفیف ویژه اصناف با همکاری اتحادیه‌ها، برپزاری مسابقات فرهنگی در حوزه عکس، فیلم، شعر و نقاشی، افتتاح طرح عمرانی بلوار ورودی شهر، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و فروش محصولات مشاغل خانگی با حضور بانوان و ایجاد سیاه‌چادر عشایری برای معرفی فرهنگ بومی، اشاره کرد.

شهردار بردسکن در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامه‌ها، تقویت هویت فرهنگی شهر، ایجاد شور و نشاط عمومی و معرفی ظرفیت‌های بردسکن به سطح ملی است.

روز بردسکن برای چهارمین سال پیاپی با تلاش‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر، با شکوه خاصی در این شهر در حال برگزاری است.

این مناسبت که در ۱۵ مهرماه گرامی داشته می‌شود، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بردسکن شناخته شده و هر ساله با استقبال گسترده مردم همراه است.

شهید قنبری، چهره ماندگار سال و قهرمان قهرمانان بردسکن

همزمان با برگزاری چهارمین دوره روز بردسکن، شهید «حاج حسن قنبری»، چهره ماندگار سال ۱۴۰۴ و قهرمان قهرمانان شهر بردسکن معرفی شد.

این شهید والامقام که در دفاع مقدس ۱۲ روزه با رشادت و ایثار به درجه رفیع شهادت نائل آمد، به پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر، به عنوان چهره ماندگار سال ۱۴۰۴ و قهرمان قهرمانان شهر بردسکن معرفی شد.

مراسم معرفی این شهید، با حضور شهردار بردسکن، اعضای شورای اسلامی شهر، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از شهروندان برگزار و در آن تمثال شهید قنبری به عنوان چهره ماندگار سال ۱۴۰۴، به مادر شهید اهدا شد که این اقدام نمادین، جلوه‌ای از قدرشناسی مردم و مسئولان نسبت به ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا بود.

عطرافشانی گلزار شهدای بردسکن

همزمان با چهارمین دوره بزرگداشت روز بردسکن، مراسم معنوی عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای این شهر با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از کارکنان واحد‌های مختلف شهرداری برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.