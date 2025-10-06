مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری به دامداران و مصرف کنندگان فرآورده‌های دامی در خصوص سویه جدید تب برفکی هشدار داد.

سویه جدید تب برفکی، هشدار به دامداران و مصرف کنندگان فرآورده‌های دامی

سویه جدید تب برفکی، هشدار به دامداران و مصرف کنندگان فرآورده‌های دامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عباس گنجی گفت: سویه جدید از تب برفکی از استان‌های غربی به اسم سات وان دیده شده است که ممکن است دام‌های استان نیز به آن آلوده شوند.

وی افزود: به دامداران صنعتی و سنتی توصیه می‌شود حتما دو تا سه نوبت دام خود را با واکسن تب برفکی در مقابل این بیماری واکسینه واز شیوع آن جلوگیری کنند.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری همچنین از افزایش بیماری تب مالت در سه سال اخیر در استان خبر داد و گفت: شناسایی دام‌های مبتلا در دستور کار قرار گرفته است و با جدیت در حال انجام جداسازی و انتقال آنها به کشتارگاه‌ها هستیم.

گنجی به مصرف کنندگان فرآورده‌های دامی بویژه شیر تاکید کرد: از مصرف شیر محلی حتی الامکان خودداری کنند و شیر پاستوریزه استفاده کنند.

وی افزود: در صورت تمایل به استفاده از شیر محلی حتما شیر حداقل ۲۰ دقیقه جوشانده شود و قبل از جوشاندن از تماس با دست بویژه پوست خراشیده جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی استان افزود: مصرف ماست و سرشیر وکره محلی به دلیل اینکه با جوشاندن شیر فرآوری می‌شوند مشکلی وجود ندارد، اما پنیر محلی به جز شیوه‌ای که با جوشاندن شیر و اضافه کردن سرکه به دست می‌آید خطرناک است.