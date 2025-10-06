پخش زنده
هفته ششم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا یک شنبه ۱۳ مهر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج بازیهای پایانی هفته ششم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا به این شرح است:
اودینزه ۱ - ۱ کالیاری
بولونیا ۴ - ۰ پیزا
فیورنتینا ۱ - ۲ رم (گلهای رم: ماتیاس زوله در دقیقه ۲۲ و بریان کریستانته ۳۰)
ناپولی ۲ - ۱ جنوآ (گلهای ناپولی: آندره آنگیسا در دقیقه ۵۷ و راسموس هویلوند ۷۵)
یوونتوس ۰ - ۰ میلان
- در جدول سری آ تیمهای ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای میلان با ۱۳ و اینتر و یوونتوس با ۱۲ امتیاز در ردههای سوم تا پنجم جای گر فتند.