بازدید از موزه‌های تهران به مناسبت هفته تهران، به مدت یک هفته رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت: بازدید از پنج موزه شاخص تهران، موزه رضا عباسی، فرش ایران، نقاشی پشت شیشه، هنر‌های ملی، و موزه آبگینه از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ مهر به مناسبت هفته تهران به صورت رایگان خواهد بود.

علی طلوعی افزود: تهران به دلیل برخورداری از بیشترین تعداد موزه ها‌ی تخصصی به عنوان شهر موزه‌ها در کشور شناخته شده است و این اقدام برای جلب توجه شهروندان در شناخت هویت تاریخی و فرهنگی تهران برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اهمیت موزه‌ها در ایجاد نشاط اجتماعی تقویت حس تعلق خاطر و هویت شهری گفت : در طول این هفته تلاش خواهد شد، آثار مرتبط به تهران و هنرمندان تهرانی در معرض نمایش قرار گیرد.

طلوعی افزود: امید است با حضور گسترده مردم، در موزه‌ها گام موثری در راستای ترویج فرهنگ و موزه گردی و ارتقا جایگاه اجتماعی موزه‌ها به عنوان قلب تپنده هویت شهری برداشته شود.