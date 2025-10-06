به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صبح امروز طرح بازرسی گروه از بازرسان تعزیرات حکومتی و جهادکشاورزی استان از نانوائی‌های مرکز استان برگزار شد.

در این بازرسی نحوه پخت نان، کیفت و عرضه نان در نانوائی‌های یاسوج بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کم فروشی وگران فروشی را از جمله تخلفات نانوائی‌ها در بازرسی امروز دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰۰ مورد از واحد‌های خبازی در سطح استان بازرسی شد.

حمزه لقمانی با بیان اینکه امسال ۱۰ واحد خبازی متخلف در سطح استان پلمپ شد، افزود: عمده‌ترین تخلفات خبازی‌های استان عرضه‌ی خارج از شبکه، گرانی وکم فروشی بوده است.

لقمانی با اشاره به اینکه این بازرسی‌ها تا بهبود کیفیت نان همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات با شماره ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ سازمان صمت تماس بگیرند.