خبازیها زیر ذره بین بازرسان تعزیرات حکومتی و جهادکشاورزی
بگفته مدیرکل تعزیرات حکومتی از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ واحد نانوایی متخلف تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صبح امروز طرح بازرسی گروه از بازرسان تعزیرات حکومتی و جهادکشاورزی استان از نانوائیهای مرکز استان برگزار شد. در این بازرسی نحوه پخت نان، کیفت و عرضه نان در نانوائیهای یاسوج بررسی شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کم فروشی وگران فروشی را از جمله تخلفات نانوائیها در بازرسی امروز دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰۰ مورد از واحدهای خبازی در سطح استان بازرسی شد. حمزه لقمانی با بیان اینکه امسال ۱۰ واحد خبازی متخلف در سطح استان پلمپ شد، افزود: عمدهترین تخلفات خبازیهای استان عرضهی خارج از شبکه، گرانی وکم فروشی بوده است. لقمانی با اشاره به اینکه این بازرسیها تا بهبود کیفیت نان همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات با شماره ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ سازمان صمت تماس بگیرند.