افتتاح ایستگاه مریم مقدس، ورودی دوم ایستگاه هلال احمر، دسترسی جدید شمال غربی ایستگاه میرزای شیرازی و رفع برخی نواقص در خطوط ۳ و ۷ مترو تهران از جمله طرحهایی است که تا پایان مهر به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ساخت مترو تهران اعلام کرد: طی دو هفته آینده در خط ۳ مترو، دسترسی شمال غربی ایستگاه میرزای شیرازی به بهرهبرداری میرسد تا روند تردد مسافران در سکوی این ایستگاه تسهیل شود؛ همچنین یک هواساز در نیم تونل شرقی ایستگاه میرزای شیرازی به همراه ۲ هواکش میان تونلی نارنجستان و گوهری نیز در روند تکمیل و رفع نواقص خط ۳ طی روزهای آتی افتتاح خواهند شد.
در خط ۷ مترو، ورودی دوم ایستگاه هلال احمر که یکی از درخواستهای پرتکرار شهروندان بوده است که بزودی به روی مردم گشوده خواهد شد. همچنین با نصب ۲ دستگاه پله برقی دیگر در ایستگاه محمدیه، در مجموع ۴ دستگاه پله برقی طی مهر ماه به این ایستگاه اضافه شده است.
اما در خط ۶ مترو، ایستگاه مریم مقدس (استاد نجات اللهی) به عنوان بیست و پنجمین ایستگاه این خط راه اندازی میشود؛ ایستگاهی که بین دو ایستگاه شهدای هفتم تیر و میدان ولی عصر قرار داشته و محل آن در تقاطع خیابانهای استاد نجات اللهی و کریم خان زند در منطقه ۶ است.