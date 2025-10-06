پخش زنده
مشهد، رتبه اول کشت ذرت علوفهای را در خراسان رضوی به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مسئول محصولات علوفهای سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: برداشت محصول ذرت علوفهای از ۲۲ هزار و ۴۲۵ هکتار از مزارع استان آغاز شد.
هوشنگ غلامی افزود: با توجه به سطح کل زیر کشت ذرت علوفهای در استان، پیشبینی میشود یک میلیون و ۱۴۳ هزار تن محصول ذرت علوفهای از مزارع خراسان رضوی برداشت شود.
او اظهار کرد: شهرستان مشهد، تاکنون با سطح زیر کشت چهار هزار هکتار و برداشت ۵۵ تن از هر هکتار، رتبه نخست در تولید این محصول را در خراسان به خود اختصاص داده است.
محصول ذرت علوفهای دارای ریشههای هوایی است که میتواند از طریق آن، آب و مواد غذایی را جذب کند و مقاومت گیاه را افزایش دهد.
ذرت برای حیوانات پسناندار نشخوارکننده بسیار مفید است و این محصول زراعی میتواند انرژی موردنیاز دام را تامین کند و همچنین هضم آن برای این حیوانات راحتتر است.