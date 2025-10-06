با حضور گروه‌هایِ جهادی ِسلامت، در فهرج، خدماتِ رایگان ِچشم پزشکی و دندان پزشکی به اهالی ارائه شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در حالیکه دومین مرحله طرح ملی «نذر خدمت هشت» جمعیت هلال احمر به طور همزمان با سراسر کشور در استان کرمان اجرا شد؛ جامعه هدف در فهرج از خدمات پزشکی و دندانپزشکی و... به صورت رایگان بهره‌مند شدند.

این طرح از ۹ تا ۱۱ مهردر روستاهای برج معاذ، هاشم آباد، اسماعیل آباد، عامریه و روستاهای اقماری شهرستان فهرج اجرا و دو هزار و ۳۰۰ نفر از خدمات این طرح رایگان بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت؛ ی هزار و ٨٠٠ نفر از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند شدند که شامل معاینه ٨٠٠ نفر توسط دندانپزشکان و دریافت خدمات توسط هزار نفر است.

رضا فلاح همچنین از معاینه ۳۱۰ نفر در ارائه خدمات بینایی‌سنجی و دریافت عینک طبی رایگان به همت ٩٢ نفر خبر داد.ند.

وی به مشارکت ٨٨ نفر از پزشکان، پزشکیاران و کادر اجرایی در راستای اجرای طرح ملی نذر خدمت هشت در شهرستان فهرج و با مشارکت و همکاری شرکت مس سرچشمه، بنیاد علوی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم اشاره کرد.