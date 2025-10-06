انتخابات شوراها در تهران تناسبی برگزار میشود
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ویژگی این دوره از انتخابات دوری از حاشیهها بوده و به دنبال آرامش، شفافیت و سلامت انتخابات هستیم و به فرمانداران اعلام کردهایم هیأتهای اجرایی تابلوی معتمدین هر منطقه باشند.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، علی زینیوند رئیس ستاد انتخابات کشور در اولین همایش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با هیأتهای عالی نظارت استانها که صبح امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نهاد مقدسی برای اداره کشور هستند، گفت: ما ملزم به اصل نهاد شوراها هستیم و به مرور باید ایرادات موجود در قوانین شوراها را نیز اصلاح کنیم که البته در حال انجام است.
وی با اشاره به بخشی از اصلاحات انجام شده در انتخابات شوراها، گفت: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت احزاب شناسنامه دار شده که زمینهای برای تقویت احزاب و مسئولیت پذیر کردن و پاسخگو کردن آنهاست. بارها مشاهده کردهایم که احزاب تلاش میکنند تا فردی رئیس جمهور شود، اما بعد از انتخاب رئیس جمهور هیچ کدام از طرفین زیر بار مسئولیت خود نسبت به یکدیگر نمیروند لذا این انتخابات تناسبی امسال در جریان انتخابات شوراها در تهران انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تمام الکترونیکی بودن این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اظهار کرد: کشور ما علیرغم اینکه در شرایط حساسی قرار دارد، تلاش کرده انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کند که هم باعث شفافیت میشود و به نوعی پایبندی مردم به نظام را به نمایش میگذاریم که بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به آغاز فرایند انتخابات شوراهای اسلامی کشور در استانها و شکل گیری ستادهای استانی، گفت: بر اساس اصلاح قانون انتخابات، سازمان اطلاعات سپاه به مراجع استعلامات اضافه شده است. از طرف دیگر برای گستردگی انتخابات در روستاها، مراکزی را در روستاهای بزرگ ایجاد میکنیم تا انتخابات طبق قانون جدید به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود. همچنین استعفاها قرار است ۳ ماه قبل از ثبت نام باشد. امکان تغییر حوزه تا ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی و امکان تبلیغات برای استفاده از اماکن عمومی به صورت برابر نیز در این دوره لحاظ شده است.
زینیوند اضافه کرد: ملاک برگزاری انتخابات در روستاها در دورههای گذشته با هماهنگیهای لازم، روستاهای بالای صد نفر جمعیت و ۲۰ خانوار، بود و اکنون طبق قانون جدید و مصوبه مجلس، معیار ما برای برگزاری انتخابات شوراها در روستاها، آمار مراکز بهداشت است که این تعیین تکلیف و شفافیت بسیار خوب است. همزمان با برگزاری این دوره از انتخابات شوراها، در ۵ حوزه انتخابیه نیز انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی و در ۳ حوزه نیز انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان را داریم. ویژگی این دوره از انتخابات دوری از حاشیهها بوده و به دنبال آرامش، شفافیت و سلامت در برگزاری انتخابات هستیم و به فرمانداران نیز اعلام کردهایم که هیأتهای اجرایی باید تابلوی معتمدین هر منطقه باشند.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات در تکمیل مسائل نظامی و پدافندی بار دیگر بیمه کننده نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران ذیل رهبری شایسته مقام معظم رهبری خواهد بود.