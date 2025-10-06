معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در جلسه آسیب‌شناسی نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی، از برگزارکنندگان این المپیاد تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در جلسه آسیب‌شناسی نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی که با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر زارعی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و دیگر اعضای تیم اجرایی این رویداد برگزار شد، از برگزارکنندگان این المپیاد تجلیل کردند..

دکتر حبیبا گفت: این رویداد در زمان مناسبی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد. باید بیاموزیم که در هر شرایطی باید به زندگی ادامه دهیم و این تجربه به ما یادآوری می‌کند که باید رو به جلو حرکت کرد.

وی افزود: ضروری است که برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین المپیاد از هم‌اکنون آغاز شود. این رویداد باید به طور سالانه برگزار شود تا شور و اشتیاق بیشتری در میان دانشجویان ایجاد کند.

دکتر حبیبا همچنین بر لزوم همکاری نزدیک با فدراسیون‌ها و سازمان‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: با استفاده از تجربیات گذشته و ایجاد هماهنگی‌های لازم، می‌توانیم اثرگذاری بیشتری را در این عرصه شاهد باشیم. این هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف به افزایش خلاقیت و نوآوری کمک خواهد کرد.

وی افزود: باید بستر‌های لازم را برای معرفی این رویداد فراهم کنیم تا از فرصت‌های به وجود آمده بهره‌برداری بهتری داشته باشیم.

دکتر حبیبا گفت: استفاده از توانمندی‌های دانشجویان و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی نیازمند همکاری مؤثر در این حوزه است.

معاون وزیر علوم، با اشاره به نقش خیرین در حمایت از ایده‌های نو و استارتاپ‌ها افزود: با همکاری خیرین و بنیاد‌های فناوری می‌توانیم از ایده‌های برتر حمایت کنیم. این بنیاد‌ها بدون هیچ‌گونه انتظاری می‌توانند به کارآفرینان جوان کمک کنند تا ایده‌های خود را به مرحله اجرا درآورند.

دکتر حبیبا گفت: دانشگاه امیرکبیر تجربه خوبی در برگزاری این رویداد داشت و ما باید از پتانسیل سایر دانشگاه‌ها نیز بهره‌برداری کنیم. اگر مکان‌های دیگر توانمندتر باشند، باید آنان را شناسایی کنیم.

وی در پایان از تلاش‌های دکتر سروش و همکارانش در برگزاری موفق این رویداد قدردانی کرد و افزود: امیدوارم دومین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی نیز با انرژی و کیفیت بالا برگزار شود و ما بتوانیم از این تجربه به بهترین نحو استفاده کنیم.

دکتر سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این جلسه با تقدیر از زحمات کلیه دست‌اندرکاران در برگزاری این رویداد، گفت: این المپیاد فرصت بی‌نظیری برای جوانان است و نیاز به حمایت بیشتری دارد.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی جوانان، ادامه داد: امروزه با وجود دنیا‌های مجازی، فرصتی برای ارتقاء سطح تفریح سالم در ایران وجود دارد. باید توجه کنیم که زیرساخت‌های ما باید به گونه‌ای باشد که جوانان احساس کنند می‌توانند از امکانات موجود به‌خوبی بهره‌برداری کنند.

دکتر سروش همچنین به ضرورت تداوم برگزاری این المپیاد اشاره کرد و گفت: برگزاری سالانه این رویداد می‌تواند به ایجاد یک فرهنگ ورزشی و علمی در بین دانشجویان کمک کند و خوشبختانه شاهد نقاط قوت زیادی در این تجربه بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان سخنانش به امکان برقراری ارتباط با دانشگاه‌های دیگر از کشور‌های همسایه اشاره کرد و افزود: این رویداد می‌تواند جنبه منطقه‌ای پیدا کند و به مشارکت دانشگاه‌ها از کشور‌های همسایه مثل افغانستان و عراق منجر شود.

دکتر زارعی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان نیز در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت آسیب‌شناسی رویداد‌های ورزشی به منظور افزایش کیفیت بخشی، گفت: این جلسه، به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی و روند اجرای آن برگزار شده است.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه مشارکت دانشجویان دختر در این رویداد آنطور که انتظار داشتیم نبود، افزود: ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان این المپیاد را دانشجویان دختر تشکیل داده‌اند. به همین دلیل، برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش حضور دانشجویان دختر در رویداد‌های آتی انجام خواهد شد تا شاهد حضور حداکثری دانشجویان دختر در رویداد‌های ورزشی باشیم.

دکتر زارعی با اشاره به نقاط قوت المپیاد، تصریح کرد: حضور داوطلبان از نقاط قوت این رویداد بود و ما باید از فرصت‌های به وجود آمده به‌خوبی بهره‌برداری کنیم.

وی با اشاره به آینده ورزش‌های الکترونیکی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ که در ناگویا، ژاپن برگزار خواهد شد، افزود: ورزش‌های الکترونیکی و‌ای‌اسپورت ۱۱ مدال را به خود اختصاص می‌دهند و سازمان امور دانشجویان می‌تواند به وزارت ورزش در این زمینه کمک کند تا در مسابقات آتی موثر و موفق عمل کنیم.

دکتر زارعی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد دانشجویان از اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی رضایت داشته‌اند.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان افزود: در خصوص ادامه فعالیت‌های المپیاد، بحث و بررسی‌های لازم صورت گرفت و مقرر شد جمع‌بندی و کار کارشناسی نهایی در جلسه دیگری انجام شود تا اگر شرایط برای برگزاری دومین المپیاد ورزش‌های فناورانه ایجاد شد این المپیاد را با کیفیت بهتری برگزار کنیم و چالش‌های نخستین المپیاد را مرتفع سازیم.

گفتنی است، در پایان این مراسم دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اهداء لوح سپاس از زحمات اعضای برگزار کننده این رویداد ورزشی تقدیر کرد.