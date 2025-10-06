معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای اقتصاد، گفت: تصویب ۴ طرح مهم ملی عمرانی و توسعه‌ای، تنها در یک نشست، نشانه وفاق، همکاری و هماهنگی بدنه دولت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین نشست شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۴، چهار طرح مهم در حوزه‌های راه، نیرو، سدسازی و انرژی، شامل تکمیل پایانه بین‌المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز، اصلاح دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب، اصلاح جدول زمان‌بندی تسهیلات مالی خارجی سد مخزنی باغان و طرح تولید و استفاده از سوخت مشتق‌شده از پسماند عادی، تصویب شد.

محمد رضا عارف در این نشست که وزیران راه و شهرسازی، نفت، نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، بررسی و تصویب چهار طرح مهم ملی عمرانی و توسعه‌ای، تنها در یک نشست شورای اقتصاد را نشانه وفاق، انسجام، هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در دولت وفاق ملی برشمرد.

معاون اول رئیس جمهور، همچنین با توجه به تصویب طرح تولید و استفاده از سوخت مشتق‌شده از پسماند عادی برای جایگزینی مازوت و گاز در کارخانه‌های سیمان، تصریح کرد: این طرح مهم در جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسید.

وی با توجه به تجربه موفق استان اصفهان در جداسازی پسماند خشک و تر، از صدا و سیما، رسانه‌ها و همچنین نهاد‌های فرهنگی کشور خواست تا در این زمینه، از مبدأ بین آحاد جامعه، فرهنگ‌سازی کنند.

عارف با توجه به اینکه حفاظت از جنگل‌های زاگرس و جمع‌آوری پسماند‌ جنگل‌های شمالی کشور، دو طرح مهم محیط زیستی دولت است، گفت: باید معضل بیش از سه دهه‌ای پسماند سه استان شمالی کشور که موجب آسیب‌های غیر قابل جبران به جنگل‌های شمالی شده است، سریع‌تر در این دولت حل شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور اظهار داشت: از پسماند در جهان به عنوان طلای سیاه یاد می‌شود. بنابر این، باید یک بسته با اولویت فوری با همکاری نهاد‌های مربوطه در زمینه سرمایه‌گذاری برای ساخت مراکز بازیافت پسماند، تهیه و در بودجه سال آینده کشور گنجانده شود.

عارف در ادامه با توجه به اهمیت توسعه و پیشرفت سواحل جنوبی خلیج فارس، به‌ویژه منطقه مکران، بر ضرورت تکمیل پایانه بین‌المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز برای آسان‌تر شدن دسترسی‌های بین‌المللی و داخلی به مناطق جنوبی کشور، تأکید کرد.

در این نشست که به ریاست معاون اول رئیس‌ جمهور برگزار شد، طرح تکمیل پایانه بین‌المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در مدت دو سال آینده، تصویب شد.

همچنین، دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب به تصویب اعضای این نشست رسید که در این‌باره، عواید حاصل از برداشت آب دریا برای مصارف خارج از این شرکت‌ها، صرف محیط زیست منطقه خواهد شد.

در ادامه نیز جدول زمان‌بندی تسهیلات مالی خارجی طرح احداث ساختمان «سد مخزنی باغان» اصلاح شد.

طرح تولید و استفاده از سوخت مشتق‌شده از پسماند عادی برای جایگزینی مازوت و گاز در کارخانه‌های سیمان، برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست از دیگر مصوبات این نشست بود.