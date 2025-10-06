آغاز فصلی نو در مسیر انقلاب

هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس، نقطه عطفی بود که مسیر مبارزه را روشن‌تر کرد و فصل جدیدی برای پیروزی انقلاب اسلامی گشود.