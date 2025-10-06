هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس، نقطه عطفی بود که مسیر مبارزه را روشنتر کرد و فصل جدیدی برای پیروزی انقلاب اسلامی گشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس، نه تنها تغییر مکانی سادهای نبود، بلکه آغاز فصلی نو در مسیر انقلاب اسلامی ایران بهشمار میرفت. در پاریس، امام توانست صدای انقلاب را به جهانیان برساند و با استفاده از آزادی نسبی، مبارزه خود را سازماندهی کند. این گام مهم، جرقهای بود که امید و انگیزه تازهای به مردم ایران بخشید و ظرف چند ماه، زمینهساز پیروزی بزرگ انقلاب شد. به واقع، مهاجرت امام به پاریس، نقطه عطفی بود که مسیر تاریخ ایران را برای همیشه دگرگون کرد.
امروز چهاردهم مهر سالروز ورود امام خمینی (ره) به پاریس هست به همین مناسبت مستندی تهیه شده که میتوانید در ادامه مشاهده کنید.