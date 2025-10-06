مأموران پلیس یزد در بازرسی از یک دستگاه کامیون، ۱۴ راس گوساله قاچاق را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر گفت: در راستای مقابله با قاچاق دام، مأموران پلیس آگاهی شهرستان اشکذر کنترل محور‌های مواصلاتی را مدنظر قرار دادند.

سرهنگ مهدی گل محمدی ادامه داد: ماموران هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌ها در محور یزد - مشهد یک دستگاه کامیون بنز حامل احشام را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر گفت: مأموران در بازرسی از کامیون، ۱۴ رأس گوساله قاچاق را که فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی بود کشف و کارشناسان ارزش آن را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص دو متهم دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند و دام‌ها نیز تحویل سازمان دامپزشکی شد.