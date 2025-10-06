پخش زنده
امروز: -
معیشت جایگزین کشاورزی برای احیای دریاچه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجانغربی در نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به عزم جدی دولت برای احیای دریاچه ارومیه گفت: تعریف معیشت جایگزین برای کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ضروری است.
رضا رحمانی، با بیان اینکه بیشترین آب این حوضه در بخش کشاورزی استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجانغربی مصرف میشود، افزود: برای احیای دریاچه ارومیه تعریف معیشت جایگزین کشاورزی در منطقه و اصلاح الگوی کشت از الزامات است.
رحمانی، با بیان اینکه مصرف آب در استانهای آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی بالاست، تأکید کرد: باید با اجرای روشهای نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، تدبیری برای کاهش مصرف آن به عمل آید.
وی گفت: براساس اسناد تاریخی، این دریاچه درگذشته هم دورههای کاهش تراز آبی را پشت سرگذاشته و احیاء شده است و در همین راستا همه باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تا طرحهای احیای دریاچه ارومیه به نتیجه مطلوب برسد.
دبیرکارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، با بیان اینکه دولت از طرحهای عملی و ایدههای جدید احیای دریاچه ارومیه حمایت میکند، افزود: شخص رئیس جمهور پیگیر وضعیت دریاچه ارومیه است و در این راستا حساسیت بالایی دارد.
استاندارآذربایجانغربی، از اجرای طرح باورکردن ابرها برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: با آغاز نهضت احیای دریاچه ارومیه طرحها و راهکارهای نوینی در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزی دقیقی برای مدیریت مصرف آب آشامیدنی وکشاورزی به عمل آمده است.
تازهترین تحولات دریاچه ارومیه در نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی بعنوان دبیر کارگروه ملی ستاد احیا و استاندار آذربایجان شرقی با متخصصان علمی در تبریز برگزار شد.