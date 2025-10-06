به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی در نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به عزم جدی دولت برای احیای دریاچه ارومیه گفت: تعریف معیشت جایگزین برای کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ضروری است.

رضا رحمانی، با بیان اینکه بیشترین آب این حوضه در بخش کشاورزی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان‌غربی مصرف می‌شود، افزود: برای احیای دریاچه ارومیه تعریف معیشت جایگزین کشاورزی در منطقه و اصلاح الگوی کشت از الزامات است.

رحمانی، با بیان اینکه مصرف آب در استان‌های آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی بالاست، تأکید کرد: باید با اجرای روش‌های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، تدبیری برای کاهش مصرف آن به عمل آید.

وی گفت: براساس اسناد تاریخی، این دریاچه درگذشته هم دوره‌های کاهش تراز آبی را پشت سرگذاشته و احیاء شده است و در همین راستا همه باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تا طرح‌های احیای دریاچه ارومیه به نتیجه مطلوب برسد.

دبیرکارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، با بیان اینکه دولت از طرح‌های عملی و ایده‌های جدید احیای دریاچه ارومیه حمایت می‌کند، افزود: شخص رئیس جمهور پیگیر وضعیت دریاچه ارومیه است و در این راستا حساسیت بالایی دارد.

استاندارآذربایجان‌غربی، از اجرای طرح باورکردن ابر‌ها برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: با آغاز نهضت احیای دریاچه ارومیه طرح‌ها و راهکار‌های نوینی در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت مصرف آب آشامیدنی وکشاورزی به عمل آمده است.

تازه‌ترین تحولات دریاچه ارومیه در نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی بعنوان دبیر کارگروه ملی ستاد احیا و استاندار آذربایجان شرقی با متخصصان علمی در تبریز برگزار شد.