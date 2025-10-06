رئیس ستاد روز روستا و عشایر گفت: هدف اصلی همایش و برنامه‌های جانبی، ایجاد انسجام و یکپارچگی میان متولیان امر روستا است که پیش‌تر دچار پراکندگی بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید وحید سعادت، در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر افزود: همایش ملی روستا و عشایر امروز و فردا در تهران برگزار خواهد شد و این همایش شامل نشست های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی خواهد بود و با حضور فعالان، روستاییان، دهیاران، عشایر و گروه‌های مردمی برگزار می‌شود.

وی درباره جزئیات برنامه‌ها و اهداف کلیدی همایش گفت: انسجام و حکمرانی یکپارچه یکی از دغدغه‌های محوری در حوزه روستا، پراکندگی متولیان امر است و با توجه به تبدیل معاونت توسعه روستایی به معاونت رئیس جمهور در دولت چهاردهم، مأموریت ویژه‌ای برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در خصوص متولیان مختلف و مأموریت‌های واگذار شده به این معاونت سپرده شده است.

رئیس ستاد روز روستا و عشایر افزود: برای تحقق این هدف، یک «زیست‌بوم» طراحی شده و اجزای آن نقش، جایگاه و ارتباطات خود را در عناصر مشخصی تعیین می‌کنند و این «نگاشت نهادی» به مقامات ارشد دولتی این امکان را می‌دهد که عملکرد حوزه کاری خود را در ارتباط با سایر حوزه‌ها مشاهده کنند.

سید وحید سعادت افزود: این تلاش‌ها برای ایجاد سازوکار‌هایی است که کارآمدی منابع و مسائل موجود در عرصه روستا را از طریق «حکمرانی یکپارچه» بهبود بخشد.

وی گفت: این همایش شامل نشست های تخصصی با حضور هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها در موضوعات مختلف است.

رئیس ستاد روز روستا و عشایر افزود: کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شوند تا در حوزه آموزش و شبکه‌های فعال تا سطح دهستان، بخش و روستاها، هماهنگ‌سازی و یک «ادبیات مشترک» ایجاد شود و در حاشیه این رویداد، دو بخش نمایشگاهی برپا شده است.

سید وحید سعادت گفت: نمایشگاه دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها فعالیت‌های سراسری استانداری‌ها را که حاصل جمع‌بندی دو پویش است، ارائه می‌دهد.

وی افزود: پویش الگو‌های مشارکتی آثار موفقی را که گروه‌های مردمی و مردم با حمایت‌ها در عرصه روستا و عشایر رقم زده‌اند (حدود ۱۸۰ اثر ارسال شده است) ارائه می‌دهد و این پویش در واقع نوعی «تجربه‌نگاری» موفق است.

رئیس ستاد روز روستا و عشایر گفت: پویش ایده‌های برتر شامل ایده‌های فعالان و روستاییان در حوزه توسعه روستایی است که به استانداری‌ها ارائه شده‌اند.

سید وحید سعادت افزود:در نمایشگاه فناوران و نوآوران یک نمایشگاه از حضور فناوران و نوآوران عرصه روستا دعوت شده است تا روستاییان، دهیاران و فعالان با قابلیت‌های دانش‌بنیان آشنا شده و ارتباط برقرار کنند؛ همچنین گروه‌های مردم‌نهاد نیز خود را معرفی می‌کنند.

وی درباره برنامه‌های جانبی و بزرگداشت قشر عزیز و زحمتکش روستایی و عشایری از امروز آغاز شده و تا ۲۳ مهرماه، که مصادف با روز جهانی زن روستایی است، ادامه دارد.

رئیس ستاد روز روستا و عشایر افزود: علاوه بر همایش اصلی، جشنواره‌ای در این ایام در سطح شهر تهران در ۶ منطقه مختلف (شمال، جنوب، شرق، غرب و فرهنگ‌سراها) برگزار می‌شود و این جشنواره از امروز بخش‌هایی را آغاز کرده و از فردا به صورت رسمی در فرهنگ‌سرا‌ها دایر خواهد شد.

سید وحید سعادت افزود: این جشنواره شامل اجرای بازی‌های بومی محلی (که یادآور فرهنگ اصیل هستند)، مراسمات آیینی، چادر‌ها و فروش برخی اقلام روستایی است و فضایی مفرح خانوادگی را فراهم می‌آورد.