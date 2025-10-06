به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: اداره توزیع سود اوراق بهادار سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: گزارش آمار برگشتی توزیع سود سهام عدالت نشان می‌دهد که ۲۰۰۱ نفر از سهامداران عدالت در بانک شهر، ۲ هزار و ۴۴۳ نفر در بانک توسعه تعاون، ۴ هزار و ۳ نفر در بانک رفاه کارگران، ۲ هزار و ۲۴۷ نفر در بانک آینده، ۹۸۰ نفر در بانک سامان، یک هزار و ۸۲۰ سهامدار در بانک اقتصاد نوین، ۸ هزار و ۴۷۵ سهامدار در بانک تجارت، یک هزار و ۲۹۳ سهامدار در بانک پارسیان و ۱۷ هزار و ۷۷۰ سهامدار در بانک صادرات، ۸ هزار و ۸۱۷ سهامدار عدالت در بانک کشاورزی، ۵ هزار و ۶۸۵ سهامدار در بانک مسکن و یک هزار و ۷۹۳ نفر در بانک پاسارگاد که در سنوات گذشته از طریق این بانک‌ها سود دریافت می‌کردند، در این مرحله به دلیل مشکل شماره شبای بانکی، سودی به حساب آنها واریز نشده است.

«شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهم‌ترین دلایلی است که سود به حساب سهامداران سهام عدالت واریز نمی‌شود.

این سهامداران می‌توانند با رفع مشکل شماره شبای بانکی خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) در مراحل بعدی سود سهام عدالت خود را دریافت کنند. ۱۹ بانک «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک» در فرایند واریز مرحله دوم سود مشمولان سهام عدالت قرار داشتند.