رقابت‌های تکواندو جام دوستی دختران ایران و مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال در تبریز با قهرمانی تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در این رقابت‌ها که از ۱۰ مهرماه و با حضور ۶۳۰ تکواندوکار از استان‌های مختلف به میزبانی استان آذربایجان شرقی در سالن شهید پورشریفی شهر تبریز برگزار شد، دختران تهرانی با کسب ۶ طلا ۳ نقره و ۷ برنز عنوان قهرمانی را کسب کردند.

همچنین تکواندوکاران البرز با کسب یک طلا، یک نقره و چهار برنز در جایگاه دوم قرار گرفتند و قزوین با یک طلا در جایگاه سومی ایستاد.

نفرات برتر وزنهای مختلف این رقابت‌ها به شرح زیر است:

وزن ۴۶- کیلوگرم

مقام اول: غزال هوشمند (تهران و توابع)

مقام دوم: هستی ولی نژاد (البرز)

مقام سوم مشترک: ترنم احمدی نژاد (مازندران) - فاطمه سروریان (البرز)

وزن ۴۹- کیلوگرم

مقام اول: پریناز خورشیدی (البرز)

مقام دوم: زهرا احمدی (آذربایجان شرقی)

مقام سوم مشترک: آیلار ابراهیمی (البرز) - نفیسه ظهوری (قم)

وزن ۵۳- کیلوگرم

مقام اول: نیکی یوسفی (تهران و توابع)

مقام دوم: نگار صبری (سمنان)

مقام سوم مشترک: آیناز چنگیزی (تهران و توابع) - نازنین زهرا عبدی (تهران و توابع)

وزن ۵۷- کیلوگرم

مقام اول: مبینا بخشی نژاد (قزوین)

مقام دوم: آناهیتا رمضانی (تهران)

مقام سوم مشترک: باران فتحی (قم) - محدثه حقوقی (البرز)

وزن ۶۲- کیلوگرم

مقام اول: اسما صداقت (تهران)

مقام دوم: پونه جعفر صالحی (مازندران)

مقام سوم مشترک: یاس کریمی (تهران) - زهرا محمدی نیا (مازندران)

وزن ۶۷- کیلوگرم

مقام اول: ساغر مرادی (تهران)

مقام دوم: نیلوفر تنکابنی (مازندران)

مقام سوم مشترک: آتنا زینالی (تهران) - شیدا محمدی (تهران)

وزن ۷۳- کیلوگرم

مقام اول: الهام حقیقی (تهران)

مقام دوم: مائده رنگرززاده (خراسان رضوی)

مقام سوم مشترک: فاطمه معینی (تهران) - حنانه دادخواه (البرز)

وزن ۷۳+ کیلوگرم

مقام اول: سارا صوفی (تهران)

مقام دوم: نیوشا شادلو (تهران)

مقام سوم مشترک: فاطمه احمدی (تهران) - زهرا رفیعی (آذربایجان شرقی)

فنی‌ترین بازیکن: مبینا بخشی نژاد (قزوین)

بهترین مربی: عاطفه کشاورز (تهران)

بهترین داور: یلدا محمدپور (آذربایجان شرقی)

بهترین سرپرست: زهرا شهریاری (تهران)

بازیکن اخلاق: زهرا احمدی (آذربایجان شرقی)

مسابقات بخش پسران این رویداد ورزشی ملی نیز از دیروز در همین سالن آغاز شده و نزدیک به ۸۰۰ تکواندوکار در این مسابقات حضور دارند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، رقابت‌های فوق با همکاری مشترک فدراسیون تکواندو و سفارت کره جنوبی با هدف ارتقاء سطح فنی تکواندوکاران و تبادل فرهنگی میان ورزشکاران ایرانی و کره‌ای برنامه‌ریزی شده است.