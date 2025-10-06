پخش زنده
سرپرست جهاد کشاورزی مسجدسلیمان گفت: سرشماری زنبورستان های شهرستان تا ۱۷ مهر ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه اظهار کرد: سرشماری زنبورستانهای مسجدسلیمان هرساله با هدف جمع آوری دادههای دقیق در مورد وضعیت تولید عسل، تعداد کلنی، وضعیت بهداشتی زنبورها و دیگر عوامل مرتبط انجام میشود.
وی افزود: نتایج مثبت این سر شماری میتواند به بهبود صنعت زنبورداری و کشاورزی در کشور کمک کند، بنابراین در بازه زمانی تعیین شده همکاران مراکز جهاد کشاورزی نسبت بهسر شماری اقدام و دادههای خود را در سامانه پهنه بندی ثبت میکنند.
دوستی خواه بیان داشت: در آمارگیری سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۲۹ نفر از زنبورداران با تعداد ۳۰ هزار و ۷۰۳ فروند کندوی جدید و تولید سالیانه ۱۶۹ تن عسل در سامانه پهنه بندی ثبت شد.