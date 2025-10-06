پخش زنده
جریان گاز در محلههایی از فولادشهر فردا بهدلیل انجام عملیات تعمیرات شبکه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیهای اعلام کرد: جریان گاز در خیابانهای بهار ۶، بهار ۷، بهار ۸، و بهار ۱۰ از محله A۶ فولادشهر، روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ساعت ۱۶:۰۰ همان روز قطع میشود.
بر اساس این اطلاعیه، علت این قطعی انجام تعمیرات شبکه گاز شهری عنوان شده است. شرکت گاز استان اصفهان با تشکر از همکاری و مساعدت مشترکان، از آنان درخواست کرد در مدت زمان قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگهدارند و نکات ایمنی را رعایت کنند.
این شرکت تأکید کرد، برنامهریزی تعمیرات شبکه با هدف ارتقای کیفیت خدمات رسانی انجام میشود و شهروندان پس از پایان عملیات، از وصل مجدد گاز بهرهمند میشوند.