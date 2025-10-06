به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: سند مالکیت برای ۹۹ درصد از زمین ها و املاک شهرک‌های صنعتی استان ، ثبت و صادر شده است.

محمد نخعی افزود: این طرح همسو با الزامات قانون جامع حدنگار(کاداستر) و در مسیر تکمیل حدنگاری در استان فارس اجرا شده است.

نخعی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در تحقق اهداف اقتصادی کشور، تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه تثبیت مالکیت‌ها در راستای کمک به چرخه تولید و همسو با دیدگاه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.