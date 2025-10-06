پخش زنده مسابقات تنیس چین، آخرین یافته‌های علمی درباره سلامت روده در برنامه «دکتر سلام» و پخش زنده رقابت نخستین نماینده کشورمان در وزنه برداری قهرمانی جهان از قاب شبکه‌های سیما تقدیم علاقه مندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هشتمین تورنمنت ۱۰۰۰ امتیازی چین، امروز از ساعت ۱۶ این مسابقات را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب هشتمین دوره از رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس در شانگهای چین، امروز دوشنبه ۱۴ مهر از ساعت ۱۶ این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

این رقابت‌ها که بزرگ‌ترین رویداد ورزش تنیس در قاره کهن به شمار می‌رود، نقش مهمی در مسیر تنیس‌بازان برای رسیدن به مسابقات پایان فصل دارد و از این رو بازیکنان می‌کوشند در این تورنمنت عملکرد خوبی داشته باشند.

برنامه «دکتر سلام»

در تازه‌ترین قسمت برنامه «دکتر سلام»، شبکه آموزش میزبان دکتر ابوالفضل نمازی، فوق‌تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌شود تا از الف تا یِ بیماری‌های روده و راه‌های پیشگیری و درمان آنها بگوید.

این گفت‌وگوی تخصصی دوشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۳ با اجرای دکتر کیانا فرهی پرونده بیماری‌های روده را ورق می‌زند.

در این قسمت، آخرین یافته‌های علمی درباره سلامت روده، سبک زندگی و تغذیه، هشدار‌های مهم در مورد علائم خطر و ضرورت مراجعه به پزشک به زبان ساده برای مخاطبان عمومی تشریح خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال پیامک و طرح سؤالات خود در طول برنامه، پاسخ‌های تخصصی دکتر نمازی را به‌صورت زنده دریافت کنند.

تکرار برنامه نیز طبق روال، از شبکه آموزش پخش و نسخه آرشیوی آن از طریق تلوبیون در دسترس خواهد بود.

برنامه «مثبت ورزش»

عبدالله بیرانوند، نخستین نماینده تیم ملی ایران در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امشب از ساعت به میدان می‌رود و پیکار قهرمان تیم ملی کشورمان به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امشب دوشنبه ۱۴ مهر از ساعت ۲۱، رقابت عبدالله بیرانوند نخستین نماینده تیم ملی کشورمان در وزن ۷۹ کیلوگرم را با گزارشگری رضا پور عالی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.