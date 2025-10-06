پخش زنده
طرح جمعآوری و تحویل داوطلبانه سلاحهای غیرمجاز به ویژه در جنوب کرمان اینبار در شهرستان منوجان اجرا میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ با توجه به اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز مصوب اردیبهشت ۱۴۰۴، مجازاتهای سنگینی برای قاچاقچیان، حاملان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پیشبینی شده، اما دستگاه قضایی با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی تدابیری اندیشیده است که افراد داوطلبانه سلاح خود را تحویل دهند و از تخفیفات قانونی بهرهمند شوند.
دادستان منوجان گفت: به دستور رئیس کل دادگستری استان و با همکاری اعضای شورای تامین و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی، طرح جمعآوری سلاحهای غیرمجاز در شهرستان منوجان به مدت یک ماه و با هدف ارتقای امنیت عمومی شهرستان اجرا میشود.
مصیب آسیابانی اضافه کرد: در این طرح اگر شهروندی بهصورت داوطلبانه سلاح خود را تحویل دهد، از تخفیفات قانونی بهرهمند خواهد شد، اما در صورتی که سلاحهای غیرمجاز در زمان تعیینشده تحویل داده نشوند، دارندگان آنها مشمول مجازاتهای پیشبینیشده در قانون خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه جمعآوری سلاحهای جنگی و شکاری غیرمجاز نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد، تاکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات اصلاحی سال ۱۴۰۴، هر فردی که بهطور غیرمجاز اقدام به خرید، نگهداری، حمل یا قاچاق سلاح و مهمات کند، بسته به نوع و مقدار آن، به مجازاتهایی تا ۲۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد، در برخی موارد نیز وسایل نقلیه حامل سلاح و محل نگهداری آن به نفع دولت ضبط میشود.
دادستان منوجان با اشاره به عزم دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برای اجرای این طرح، تاکید کرد: دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی با انسجام و هماهنگی کامل، افراد نگهدارنده سلاحهای غیرمجاز را شناسایی میکنند و دادگستری نیز قاطعانه طبق قانون با آنان برخورد خواهد کرد.