مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت بیش از ۱۲۰ هزار تن چغندر قند در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عسکر قنبری عدیوی گفت: سطح زیر کشت چغندر قند در استان ۲هزار و۳۵۰ هکتار است که توسط ۵۰۰ بهرهبردار کشت شده است.
وی افزود: این محصول بهعنوان یکی از کشتهای قراردادی بسیار موفق در کشور محسوب میشود و به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب در استان، معمولاً از عیار قند بالاتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است.
قنبری میانگین عملکرد پیشبینی شده این محصول را بین ۵۰ تا ۵۵ تن در هکتار عنوان کرد و افزود: برداشت این محصول از اواسط مهرماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.
چغندر قند یکی از محصولات صنعتی بسیار مهم است که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه کارخانههای قند دارد و کشت آن به عنوان ضامن تولید برای کشاورزان استان محسوب میشود.