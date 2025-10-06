به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل بهزیستی استان بر اهمیت ایجاد فضای همدلی، گفت‌و‌گو و حمایت از سالمندان در محله‌های مختلف تأکید کرد و گفت: «هدف از اجرای طرح «سلام»، ترویج سلامت اجتماعی، گسترش ارتباطات میان سالمندان و جامعه، و تقویت نقش محله‌محور در حمایت از این قشر ارزشمند است.

سید مهران کشاورز با بیان اینکه این نوع برنامه‌ها، فرصت‌هایی برای افزایش نشاط، اعتماد به نفس و احساس امنیت سالمندان فراهم می‌کند، افزود: این طرح ابتدا در مدارس، به‌عنوان کانون‌های برتر در هر محله، اجرا می‌شود.

کشاورز با اشاره به اینکه مدرسه استثنایی شقایق یاسوج یکی از محور‌های اجرای پاتوق مهر و گفت‌و‌گو است، اضافه کرد: هدف اصلی بهزیستی، انتقال ادارات به محله‌ها و مشارکت فعال ساکنان است تا طرح بهتر اجرا و همچنین، حرکت از مرکزگرایی به سمت خانواده‌محوری در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: این طرح‌هایی نماد اهمیت توسعه است و ما اطمینان داریم همکاری‌های محلی و استانی، مسیر را برای ایجاد جامعه‌ای سالم‌تر و همراه‌تر برای سالمندان هموار خواهد ساخت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری، با گرامیداشت هفته جهانی سالمندان و تقدیراز پیشکسوتان، گفت: امروز باید از خدمات ارزشمند آنان قدردانی کنیم و تجربیات بزرگان را در هدایت جامعه، توسعه اعتماد و امیدواری به کار گیریم. باید به بهترین شکل از تجربیات آنها بهره‌برداری کنیم و از ظرفیت مدارس، مساجد و پایگاه‌های بسیج در خدمت‌رسانی به جامعه، بهره‌مند شویم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بر اهمیت استمرار همکاری‌های حمایتی و فرهنگی در راستای اهداف این طرح تأکید کرد و افزود: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند در تحقق جامعه‌ای عادلانه و سالم نقش بسزایی ایفا کند.

کارشناس شورای سالمندان استان، با اشاره به اهداف این طرح گفت: در این مراکز، کلاس‌های آموزشی و گردهمایی ویژه سالمندان و بازنشستگان به‌صورت هفتگی و به مدت ۹۰ دقیقه برگزار می‌شود.

الهی افزود: طرح سلام با هدف ارائه خدمات در سطح محلات طراحی شده و زیرمجموعه‌هایی همچون طرح CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه) را دربرمی‌گیرد که در محلات و روستا‌ها اجرا می‌شود.

معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان، طرح سلام را یک «مگا طرح» دانست و گفت:این طرح شامل ۱۸ زیرمجموعه است که با هدف گسترش فعالیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی در محلات اجرا می‌شود. محلات به عنوان کانون‌های اجتماعی مؤثر، محور اصلی این برنامه‌ها هستند.

کریم رهیده با اشاره به دیگر بخش‌های این طرح افزود: ایجاد مراکز مهر گفت‌و‌گو و اجرای طرح CBR شهری به‌عنوان توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری از جمله برنامه‌های در دست اجراست که تاکنون حدود ۱۲۰۰ سهمیه از سوی بهزیستی کشور برای راه‌اندازی آن در استان اختصاص یافته است.

رهیده همچنین از راه‌اندازی خانه هنر هنرمندان دارای معلولیت به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم این طرح یاد کرد و گفت: استان ما نخستین استان کشور است که خانه هنر ویژه هنرمندان دارای معلولیت را راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه‌ها نیز در راستای اجرای طرح CBR و با هدف معرفی توانمندی‌های جامعه هدف بهزیستی صورت گرفته است.