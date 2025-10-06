پخش زنده
فرماندار هشترود از شهرداران شهرهای هشترود و نظرکهریزی خواست نیمدرصد سهم نهاد کتابخانههای عمومی این شهرستان را پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ابراهیم حسنی در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی هشترود و نظرکهریزی گفت: شهرستان هشترود بیش از ۱۱ هزار دانشآموز و دانشجو دارد و تجهیز کتابخانههای عمومی این شهرستان حداقل کاری است که در حمایت از این قشر میتوان انجام داد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی نیز ایجاب میکند تا کتابخانههای عمومی تجهیز شود و تحقق این موضوع نیازمند تامین اعتبار و پرداخت همین سهم نیمدرصدی از درآمد شهرداریها است.
فرماندار هشترود تعیین تکلیف کتابخانه شهر نظرکهریزی را خواستار شد و گفت: قرار گرفتن این کتابخانه در مسیل رودخانه جان اعضای این کتابخانه را بهخطر انداخته و باعث تخریب و حیف و میل بیت المال خواهد شد.