به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مهدی جمالی‌نژاد گفت: استان اصفهان، با بهره‌گیری از مزیت تابش فراوان خورشید، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و جذب مشارکت فعال بخش خصوصی، مسیر تازه‌ای را در عرصه انرژی‌های نو در کشور گشوده است.

وی با اشاره به سهم ۱۳ درصدی استان از کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزود: این آمار نشان‌دهنده نقش راهبردی در تحقق اهداف کلان ملی برای توسعه انرژی پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

استاندار اصفهان به تدوین نقشه راه جامع توسعه استان هم اشاره کرد و ادامه داد: اصفهان با نگاهی آینده‌نگر، چهار محور اصلی توسعه خود را بر پایه انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی، گردشگری و انسان‌محوری تعریف کرده است و این راهبردکلان، الگویی ملموس از توسعه متوازن، هوشمند و پایدار را به نمایش می‌گذارد.