به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، استاندار خوزستان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی در استان خوزستان از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل توجهی است.

سید محمدرضا موالی‌زاده، از بانک‌ها خواست با جدیت و سرعت هرچه تمام‌تر، این تسهیلات را پرداخت کنند تا اثرات آن هرچه سریع‌تر محقق شود.

وی بیان کرد: در جلسات شورای بانک‌ها، تمامی موضوعات مرتبط با تسهیلات و اقدامات لازم بانک‌ها برای پرداخت به متقاضیان و مسئولیت آنها در راستای توسعه استان، مورد بررسی و تاکید قرار می‌گیرد.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که این روند روزبه‌روز مطلوب‌تر شده و شرایط بهتری پیدا کند و پیوند و همکاری قابل ملاحظه‌ای بین فعالیت بانک‌ها و توسعه استان و حل مشکلات مردم شکل بگیرد.

موالی‌زاده اضافه کرد: بحث اصلی ما، اصلاح ساختار‌ها و سازوکار‌ها برای کمک بیشتر به این مسیر است.