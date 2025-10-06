پخش زنده
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی چنگوله از تداوم فعالیتهای توسعهای در این میدان نفتی با عملیات تعمیر و تكمیل دو حلقه چاه موجود میدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شاپور اعتصامی نیا گفت: عملیات تعمیر و تکمیل چاه CG-W۰۱ در میدان نفتی چنگوله به پایان رسید و دستگاه حفاری مربوطه به چاه دیگر میدان منتقل شد تا روند توسعه این میدان مشترک شتاب گیرد.
وی با بیان اینکه توسعه این میدان پس از اجرای موفقیتآمیز عملیات تعمیر و تکمیل چاه CG-W۰۱ وارد مرحله جدیدی شد، افزود: بر اساس برنامه زمانبندی، دستگاه حفاری مربوط به این چاه نیز به چاه دوم میدان منتقل و عملیات تعمیر و تکمیل چاه جدید آغاز شد.»
اعتصامی نیا میگوید: این اقدام در چارچوب تداوم فعالیتهای تعمیر و تکمیل چاههای موجود و همچنین احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله انتقال نفت صورت میگیرد.
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی چنگوله تصریح کرد: علاوه بر این، عملیات راهسازی و آمادهسازیهای زیرساختی میدان نیز در حال اجراست که با تکمیل آنها، بستر لازم برای تسریع در تولید زودهنگام از میدان فراهم خواهد شد.