تاکید بر نقش بانوان خراسان جنوبی در رویداد ملی «ایران جان»
«ایران جان» رویداد ملی مهم و فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل امور بانوان استاندار در دیداری صمیمانه با آینهدار مدیرکل صدا و سیمای استان، بر اهمیت حضور و دیده شدن بانوان استان در رویداد ملی «ایران جان» تاکید کرد.
زنگویی با بیان اینکه «ایران جان» رویداد ملی بسیار مهم و فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای استان است، گفت: در حوزه زنان فعالیتهای گستردهای از اقتصاد مقاومتی تا حجاب و عفاف داریم.
وی با بیان اینکه حدود ۴ هزار نیروی سازماندهی شده در بخشهای مختلف فعال هستند افزود: ما آمادهایم تمامی اطلاعات و ظرفیتهای موجود را در اختیار صدا و سیما قرار دهیم و دفتر امور بانوان استانداری آمادگی کامل برای همکاری و معرفی ظرفیتهای بانوان استان در رویداد ملی «ایران جان» را دارد.
مدیرکل صدا و سیمای استان هم با تأکید بر اینکه زنان بیش از نیمی از جمعیت استان را تشکیل میدهند و نقش اصلی را در خانواده و جامعه ایفا میکنند، افزود: باید در «ایران جان» نقش و جایگاه زنان استان بهعنوان یک صفت برجسته و الگویی برای کل کشور معرفی شود.
آینهدار بر ضرورت شکلگیری فضای گفتمانی و اتاق فکر اندیشهورز برای ایدهپردازی و تولید برنامههای نوآورانه در حوزه زنان تأکید کرد و افزود: در این رویداد ملی باید بانوان خراسان جنوبی را به عنوان الگوهای موفق و زنان نمونه به کشور معرفی کنیم.
وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی به عنوان مهد و خاستگاه اردوهای جهادی، گفت: بخشی از این اردوها به طور ویژه توسط بانوان به صورت جهادی هدایت و مدیریت میشود و الگوهای برجسته زنان جهادی استان شناسایی و معرفی شوند تا برنامهریزی لازم برای پرداختن به آنها در رسانه صورت گیرد و این ظرفیت ارزشمند به شکل شایستهای در رویداد ملی «ایران جان» معرفی شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان همچنین افزود: در تولید برنامههای هفته «ایران جان»، میتوانیم از کارشناسان زن متخصص و توانمند در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و علمی ضروری استفاده کنیم.
آینه دار گفت: کارشناسان برجسته بانوان استان را جهت بهرهگیری در برنامهها معرفی کنید تا بتوانیم ظرفیتهای انسانی استان را به نمایش بگذاریم و توانمندیهای بانوان خراسان جنوبی را به عنوان سرمایههای ارزشمند استان معرفی کنیم.
وی افزود: حضور بانوان فعال در حوزه فرهنگ دفاع مقدس و ایثار، همراه با معرفی ۱۱ شهید زن استان نسبت به جمعیت، فرصتی ویژه برای معرفی زنان خراسان جنوبی به کشور است که با تولید برنامههای متنوع به آن پرداخته شود.