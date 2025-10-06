پخش زنده
استاندار گیلان با حضور در نقطه صفر مرزی شمال غرب کشور، از روند فعالیتهای لشکر عملیاتی ۱۶ قدس بازدید و از تلاشهای نیروهای این یگان در تأمین امنیت مرزها قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ هادی حقشناس در جریان این بازدید که با همراهی سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان و سرتیپ دوم پاسدار سبحان تاور، فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان انجام شد، با تشریح اهمیت مأموریتهای مرزی، بر نقش تعیینکننده نیروهای مسلح در حفظ امنیت و ثبات کشور تأکید کرد.
استاندار گیلان ضمن قدردانی از آمادگی کامل نیروهای لشکر عملیاتی ۱۶ قدس برای مقابله با تهدیدات احتمالی، گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح، ضامن پایداری امنیت در مرزهای کشور است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و ژئوپولیتیکی مرزهای ایران افزود: این خاک با فداکاری و خون رزمندگان و فرماندهان حفظ شده است؛ اگر انقلاب اسلامی و ایستادگی نیروهای مسلح نبود، امروز مرزها چنین استوار و امن نمیماند.
هادی حقشناس با یادآوری بخشی از تاریخ ایران بیان کرد: دو برابر مساحت فعلی کشور در دوران قاجار و پهلوی از خاک ایران جدا شد، اما امروز به برکت خون شهدا و ایثار نیروهای مسلح، مرزهای کشور با اقتدار حفظ شده است.
وی همچنین لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان را یکی از افتخارات استان و کشور دانست و گفت: این لشکر در دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن، شهدای والامقامی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده و جلوهای از وفاداری جوانان گیلانی به انقلاب اسلامی است.