استاندار قم گفت: با برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، زمینه رفع موانع موجود در حوزه ورزش و حمایت مؤثر از ورزشکاران و قهرمانان استان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در نشست هیأت‌های ورزشی استان با تأکید بر لزوم همکاری و هم‌فکری دستگاه‌های اجرایی و خیرین برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی گفت: قرار ما این است که با همکاری و هم‌فکری یکدیگر مشکلات موجود در حوزه ورزش را شناسایی کنیم و برای رفع آنها برنامه‌ریزی مؤثری انجام دهیم.

وی افزود: چه در زمینه فضا‌های ورزشی، چه تأمین تجهیزات و چه حمایت از قهرمانان، باید با نگاه حمایتی و عملگرایانه پیش برویم.

استاندار قم با بیان اینکه ورزشکاران و قهرمانان سرمایه‌های اجتماعی استان هستند، گفت: انتظار قهرمانان این است که پس از بازگشت از مسابقات، از آنها حمایت لازم صورت گیرد.

بهنام جو تأکید کرد: باید با بررسی راهکار‌های استان‌های موفق یا تجربه کشور‌های دیگر، بهترین مدل حمایت را برای ورزشکاران خود طراحی کنیم.

وی همچنین از صدور مجوز تأمین زمین برای احداث فضا‌های ورزشی در سفر رئیس‌جمهور به استان خبر داد و گفت: براساس این مجوز قرار است زمین‌های ورزشی از املاک دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه راه و شهرسازی، تأمین شود.

استاندار قم افزود: تاکنون حدود ۷۰ درصد از مراحل تملک زمین در چند محله انجام شده و تلاش می‌کنیم با مشارکت شهرداری‌ها، خیرین و بخش خصوصی، روند احداث مجموعه‌های ورزشی را تسریع کنیم.

بهنام‌جو با اشاره به همکاری سپاه در ساخت سالن‌های ورزشی گفت: احداث حدود ۱۵ سالن ورزشی در سطح استان قم در دستور کار است که تاکنون عملیات ساخت ۶ سالن آغاز شده است.

وی با قدردانی از حضور خیرین و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی افزود: در روز‌های اخیر با تعدادی از خیرین و کارآفرینان گفت‌و‌گو شده و چند نفر از آنان برای حمایت از هیأت‌های ورزشی و ساخت مجموعه‌های جدید اعلام آمادگی کرده‌اند.

استاندار قم گفت: با تکمیل فهرست نهایی، تلاش می‌کنیم ظرف دو هفته آینده هماهنگی لازم برای اجرای این طرح‌ها انجام شود.

بهنام جو در ادامه با اشاره به اهمیت ورزش همگانی تصریح کرد: هرچه مردم بیشتر درگیر فعالیت‌های ورزشی شوند، سلامت جسمی و روحی جامعه افزایش می‌یابد و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و در این مسیر همه نهاد‌ها باید نقش خود را ایفا کنند.