پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: میزان شهریه دریافتی مدارس غیرانتفاعی در استان بر اساس امتیازات دهی تعیین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ متقیان در حاشیه بازدید از مدارس غیرانتفاعی شهر بجنورد، از روند امتیاز دهی به این مدارس خبر داد و گفت: میزان شهریه دریافتی، بر اساس همین امتیازات است.
وی افزود: این مدارس با وجود محدودیتهای فیزیکی، تلاش میکنند بار آموزشی استان را بر دوش بکشند و نقش یاریگر آموزش و پرورش را ایفا کنند.
در حال حاضر ۱۸۷ مدرسه غیرانتفاعی در استان فعالیت دارند و ۱۷ هزار و ۵۳۲ دانشآموز در این مدارس تحصیل میکنند.
از این تعداد، ۱۱ هزار و ۶۰۸ دانشآموز در مقطع ابتدایی، ۴ هزار و ۵۲۶ نفر در متوسطه اول، یکهزار و ۳۷۸ نفر در متوسطه نظری و ۵۶۰ نفر در شاخه کارو دانش ثبتنام کردهاند.