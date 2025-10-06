به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ متقیان در حاشیه بازدید از مدارس غیرانتفاعی شهر بجنورد، از روند امتیاز دهی به این مدارس خبر داد و گفت: میزان شهریه دریافتی، بر اساس همین امتیازات است.

وی افزود: این مدارس با وجود محدودیت‌های فیزیکی، تلاش می‌کنند بار آموزشی استان را بر دوش بکشند و نقش یاریگر آموزش و پرورش را ایفا کنند.

در حال حاضر ۱۸۷ مدرسه غیرانتفاعی در استان فعالیت دارند و ۱۷ هزار و ۵۳۲ دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند.

از این تعداد، ۱۱ هزار و ۶۰۸ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی، ۴ هزار و ۵۲۶ نفر در متوسطه اول، یکهزار و ۳۷۸ نفر در متوسطه نظری و ۵۶۰ نفر در شاخه کارو دانش ثبت‌نام کرده‌اند.