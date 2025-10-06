پخش زنده
۱۶ پایگاه سوادآموزی امسال در خراسان جنوبی فعال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امسال ۱۶ پایگاه سوادآموزی در استان فعال خواهد شد و اجرای برنامههای این حوزه به سمت مدرسهمحوری هدایت میشود.
محمدی افزود: خراسان جنوبی از استانهای پیشتاز در اجرای این طرح است و مشخصات مدارس و مدیران پایگاهها برای سازمان نهضت سوادآموزی ارسال شده است.
معاون سوادآموزی خراسان جنوبی بر لزوم آغاز دورههای آموزشی برای نیروهای جدید آزمون استخدامی تأکید کرد و افزود: همراهی مدیران آموزش و پرورش شهرستانها نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیتهای سوادآموزی دارد.
محمدی گفت: جلسات شورای پشتیبانی سوادآموزی در شهرستانها باید منظم و کامل برگزار شود و هرگونه جابهجایی کارشناسان این حوزه نیز تنها با هماهنگی اداره کل انجام گیرد.