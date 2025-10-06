جشنواره اقوام و آش ایرانی همزمان با نمایشگاه سوغات، صنایع‌دستی و هدایا در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین میزبان هم استانی هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این رویداد، مشارکت‌کنندگانی از استان‌های هرمزگان، کرمانشاه، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، گلستان، البرز، ایلام و قزوین حضور دارند و محصولات خود در حوزه صنایع‌دستی، سوغات و هدایا را به نمایش می‌گذارند.

همچنین برپایی سیاه‌چادر‌های عشایری و برگزاری جشنواره اقوام و آش ایرانی، جلوه‌ای از تنوع فرهنگی و اصالت‌های قومی کشور را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

این جشنواره و نمایشگاه از امروز تا هجدهم مهر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائم نمایشگاه‌های بین المللی استان دایر است.