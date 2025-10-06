به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عبدالسلام مام عزیزی در نشست بررسی مشکلات شرکت گلوکز شیرین این شهرستان گفت: رویکرد اصلی ما رفع موانع موجود در تمامی بخش‌ها است و از حضور سرمایه گذاران در شهرستان به گرمی استقبال می‌کنیم و همه شرایط و بستر‌های لازم برای سرمایه گذاری آنان در شهرستان را فراهم خواهیم کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم جهت توسعه زیرساخت‌های مختلف در راستای افزایش تولید و اشتغال گفت: زیرساخت‌های مختلف جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق مختلف شهرستان فراهم است و سرمایه گذاران می‌توانند با راه اندازی واحد‌های تولیدی، به رونق اشتغال و تولید در این شهرستان کمک کنند.

وی اضافه کرد: تحقق شعار سال مقام معظم رهبری، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تلاش جهادی و هم‌افزایی میان تمامی بخش‌ها و بخصوص مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است و اعلام می‌کنیم حامی سرمایه‌گذاران برای رونق تولید و اشتغالزایی هستیم و از همه دستگاه‌های متولی می‌خواهم موانع تولید و اشتغالزایی را بردارند و از بخش خصوصی پشتیبانی و حمایت کنند

وی یادآور شد: هدف دولت چهاردهم حمایت از کسب‌وکار‌های جدید است و اشتغال را محور رونق تولید ملی و حل مشکلات اقتصادی می‌داند.

در این جلسه مقرر شد با مسئولیت اداره صمت اشنویه در اسرع وقت کارگروهی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تشکیل و مشکلات این واحد تولیدی برطرف و رفع موانع گردد.