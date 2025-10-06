به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مهدی مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از توزیع ۶۳ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی در مدارس استان خبر داد و گفت: از این میزان، ۵۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات حوزه ورزش مدارس و ۱۸ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها تأمین شده است.

وی افزود: این تجهیزات با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تقویت فعالیت‌های بدنی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در مدارس استان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای از ۲۶ مهرماه سال جاری به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می شود و تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت گفت:این رویداد شامل برگزاری المپیاد رشته‌های آموزشگاهی، المپیاد مهارتی، المپیاد بازی‌های ورزشی ویژه دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی، المپیاد ورزشی خانوادگی، پاراالمپیاد درون‌مدرسه‌ای و المپیاد مدارس روستایی و عشایری است که در مدارس خراسان جنوبی نیز برگزار خواهد شد.